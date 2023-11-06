В Одесі 8 місцевих жителів отримали поранення внаслідок російського обстрілу, — ОВА
Внаслідок нічної російської атаки по Одесі вісім місцевих жителів отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки російського обстрілу Одеси
В Одеській ОВА повідомили, що внаслідок удару росіян по місту поранень зазнали вісім мешканців міста. Трьом медична допомога була надана місці, їх госпіталізація не знадобилася.
П'ятеро поранених було госпіталізовано. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їхній стан стабільний.
Обстріл Одеси росіянами в ніч на 6 листопада
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.
Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.
Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.
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