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Главная Одесса В Одессе борьба с гаражами выходит на новый уровень — как именно

В Одессе борьба с гаражами выходит на новый уровень — как именно

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 12:55
В Одессе будут сносить гаражи, а райадминистрации больше не будут давать разрешения на их установку
Металлический гараж. Фото иллюстративное: bukport

Районные администрации больше не смогут выдавать разрешения на установку или легализацию гаражей в Одессе. Кроме того, в горсовете предложили демонтировать уже существующие незаконные конструкции.

Об этом шла речь на сессии одесского городского совета.

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Что будет с гаражами

Отныне, по решению горсовета, районные администрации больше не выдают согласования на новые гаражи. Установить металлический бокс можно будет только в случаях, прямо предусмотренных законами и градостроительными нормами. Право без конкурсных процедур фактически остается только у инвалидов I группы.

"Большинство гаражей являются незаконными. Исключения должны быть только для людей, которым гараж и автомобиль необходимы для жизни. Если нет, то этого гаража быть не должно",— говорит депутат Алексей Еремица.

Документ вступит в силу после опубликования решения и подготовки подзаконных актов профильными департаментами.

Кроме того, депутаты предложили демонтировать уже существующие незаконные конструкции. Поскольку ранее процедура их легализации проходила без открытого реестра, что создавало почву для злоупотреблений.

Напомним, недавно мы писали о сносе памятников в Одессе. А также о скандале вокруг монумента поэту Пушкину.

Одесса снос местные депутаты городской совет Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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