В Одесі будуть зносити гаражі, а райадміністрації більше не даватимуть дозволи на їх встановлення

Металевий гараж. Фото ілюстративне: bukport

Районні адміністрації більше не зможуть видавати дозволи на встановлення чи легалізацію гаражів в Одесі. Крім того, у міськраді запропонували демонтувати вже існуючі незаконні конструкції.

Про це йшлося на сесії одеської міської ради.

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Що буде з гаражами

Відтепер, за рішенням імськради, районні адміністрації більше не видають погодження на нові гаражі. Встановити металевий бокс можна буде лише у випадках, прямо передбачених законами та містобудівними нормами. Право без конкурсних процедур фактично залишається лише в інвалідів І групи.

"Більшість гаражів є незаконними. Виключення мають бути лише для тих людей, яким гараж та автівка необхідні для життя. Якщо ні, то цього гаража бути не повинно",— каже депутат Олексій Єремиця.

Документ набуде чинності після опублікування рішення та підготовки підзаконних актів профільними департаментами.

Крім того, депутати запропонували демонтувати уже існуючі незаконні конструкції. Оскільки раніше процедура їхньої легалізації проходила без відкритого реєстру, що створювало ґрунт для зловживань.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знесення пам'ятників в Одесі. А також про скандал навколо монумента поету Пушкіну.