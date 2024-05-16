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В Одессе будет громко — нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

16 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе будет громко — нашли боеприпасы времен Второй мировой войны
Спасатели обезвреживают боеприпас. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Пересыпском районе Одессы и в одном из сел области обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет спасатели планируют сегодня изъять и обезвредить.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Что именно нашли

По информации ведомства, артснаряды обнаружили в Пересыпском районе Одессы по ул. Пересыпской. Там был найден один артиллерийский снаряд калибра 75 мм.

Еще один опасный боеприпас обнаружили в Одесской области в селе Выгин Шабловской ОТГ. Там по ул. Садовой была обнаружена минометная мина калибра 82 мм.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и оцепления. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Что делать, если обнаружили боеприпас

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Взрывоопасные предметы в Одесской области

Напомним, что в Приморском районе Одессы обнаружили боеприпас Второй мировой войны. Им оказался один зенитный выстрел калибра 23 мм, который изъяли и обезвредили спасатели.

Мы также писали, что в Одесской области нашли пять артснарядов Второй мировой войны. Все снаряды были изъяты и уничтожены спасателями в субботу, 11 мая.

Добавим, на территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Одесса
ГСЧС
взрыв
Вторая мировая война
Одесская область
боеприпасы
Новости Одессы
спасатели
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