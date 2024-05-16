В Одессе будет громко — нашли боеприпасы времен Второй мировой войны
В Пересыпском районе Одессы и в одном из сел области обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет спасатели планируют сегодня изъять и обезвредить.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Что именно нашли
По информации ведомства, артснаряды обнаружили в Пересыпском районе Одессы по ул. Пересыпской. Там был найден один артиллерийский снаряд калибра 75 мм.
Еще один опасный боеприпас обнаружили в Одесской области в селе Выгин Шабловской ОТГ. Там по ул. Садовой была обнаружена минометная мина калибра 82 мм.
Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и оцепления. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.
Что делать, если обнаружили боеприпас
Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".
Взрывоопасные предметы в Одесской области
Напомним, что в Приморском районе Одессы обнаружили боеприпас Второй мировой войны. Им оказался один зенитный выстрел калибра 23 мм, который изъяли и обезвредили спасатели.
Мы также писали, что в Одесской области нашли пять артснарядов Второй мировой войны. Все снаряды были изъяты и уничтожены спасателями в субботу, 11 мая.
Добавим, на территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.
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