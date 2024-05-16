Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі буде гучно — знайшли боєприпаси часів Другої світової війни arrow

В Одесі буде гучно — знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

16 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі буде гучно — знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Рятувальники знешкоджують боєприпас. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Пересипському районі Одеси та в одному з сіл області знайшли боєприпаси часів  Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет рятувальники планують сьогодні вилучити та знешкодити. 

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

Читайте також:

Що саме знайшли

За інформацією відомства, артснаряди виявили в Пересипському районі Одеси на вул. Пересипській. Там знайшли один артилерійський снаряд калібру 75 мм. 

Ще один небезпечний боєприпас знайшли на Одещині у селі Вигін Шаблівської ОТГ. Там на вул. Садовій було виявлено мінометну міну калібру 82 мм.

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.    

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.    

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".   

Вибухонебезпечні предмети на Одещині

Нагадаємо, що в Приморському районі Одеси знайшли боєприпас Другої світової війни. Ним опинився один зенітний постріл калібру 23 мм, який  вилучили та знешкодили рятувальники.

Ми також писали, що в Одеській області знайшли аж п’ять артснарядів Другої світової війни. Всі снаряди були вилучені та знищені рятувальниками у суботу, 11 травня. 

Додамо, на території одного із сіл Одеської області жителі звернулися до рятувальників через небезпечну знахідку. Там виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. 

Одеса
ДСНС
вибух
Друга світова війна
Одеська область
боєприпаси
Новини Одеси
рятувальники
міна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників