В Одесі буде гучно — знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

Рятувальники знешкоджують боєприпас. Фото: ДСНС

В Пересипському районі Одеси та в одному з сіл області знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет рятувальники планують сьогодні вилучити та знешкодити.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Що саме знайшли

За інформацією відомства, артснаряди виявили в Пересипському районі Одеси на вул. Пересипській. Там знайшли один артилерійський снаряд калібру 75 мм.



Ще один небезпечний боєприпас знайшли на Одещині у селі Вигін Шаблівської ОТГ. Там на вул. Садовій було виявлено мінометну міну калібру 82 мм.

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Вибухонебезпечні предмети на Одещині

Нагадаємо, що в Приморському районі Одеси знайшли боєприпас Другої світової війни. Ним опинився один зенітний постріл калібру 23 мм, який вилучили та знешкодили рятувальники.



Ми також писали, що в Одеській області знайшли аж п’ять артснарядів Другої світової війни. Всі снаряди були вилучені та знищені рятувальниками у суботу, 11 травня.



Додамо, на території одного із сіл Одеської області жителі звернулися до рятувальників через небезпечну знахідку. Там виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.