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В Одессе киевлянин обокрал пенсионерку

28 октября 2023 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе киевлянин обокрал пенсионерку
Задержанный мужчина. Иллюстративная фотография. Фото: Национальная полиция Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе полицейские задержали киевского налетчика. Преступник в Пересыпском районе сорвал золотую цепочку и подвеску у пожилых женщин после чего скрылся. Ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.

Детали преступления

Имея судимости за имущественные и наркопреступления, киевлянин решил снова прибегнуть к знакомому ему делу и нажиться на средства чужого имущества. Злоумышленник избрал в качестве своей жертвы пенсионерку, которая имела на шее золотую цепочку и подвеску. После сорвания драгоценностей с шеи женщины стоимостью примерно восемь тысяч гривен, грабитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая женщина обратилась в полицию для оказания помощи. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Награбленный мужчина успел сдать в ломбард. Сейчас полицейские принимают меры для возвращения украденного имущества потерпевшей.

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Какое наказание грозит

Следователи сообщили фигуранту подозрение в грабеже, совершенном повторно, в условиях военного положения согласно части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы от семи до десяти лет. В ходе следствия злоумышленник будет находиться под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области мужчина напал и избил бывшую жену, отобрав ее телефон. За содеянное он пойдет под суд.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, похитившего соседскую черепаху. Ему сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным.

Добавим, что в Одесской области полицейские задержали несовершеннолетнюю воровку. 16-летняя девушка украла соседскую корову и сдала ее на мясо.

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