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В Одесі киянин обікрав пенсіонерку

28 жовтня 2023 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі киянин обікрав пенсіонерку
Затриманий чоловік. Ілюстративне фото. Фото: Національна поліція України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі поліцейські затримали київського грабіжника. Злочинець в Пересипському районі зірвав золотий ланцюжок і підвіску у жінки похилого віку після чого втік. Йому загрожує до семи років ув’язнення. 
 
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Одеській області.

Деталі злочину 

Маючи  судимості за майнові та наркозлочини, киянин  вирішив знову вдатися до знайомої йому справи та нажитися коштом чужого майна. Зловмисник обрав як свою жертву пенсіонерку, яка мала на шиї золотий ланцюжок і підвіску. Після зірвання коштовностей зі шиї жінки вартістю приблизно вісім тисяч гривень, грабіжник втік з місця події. Постраждала жінка звернулася до поліції для надання допомоги. Правоохоронці встановили особу зловмисника і затримали його. Награбоване чоловік встиг здати до ломбарду. Зараз поліцейські вживають заходів для повернення вкраденого майна потерпілій.

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Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили фігуранту підозру у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану згідно з частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі від семи до десяти років. Упродовж слідства зловмисник буде знаходиться під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік напав та побив колишню дружину, відібравши її телефон. За скоєне він піде під суд. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який викрав сусідську черепаху. Йому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною. 

Додамо, що в Одеській області поліцейські затримали неповнолітню крадійку. 16-річна дівчина вкрала сусідську корову і здала її на м’ясо. 

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