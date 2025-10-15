Видео
Главная Одесса В Одессе врач зарабатывал на военных — сколько требовал за услуги

В Одессе врач зарабатывал на военных — сколько требовал за услуги

Дата публикации 15 октября 2025 15:25
Медик военной клиники Одессы требовал взятку - его задержали
Изъятие средств во время задержания. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе начальник отделения военной клиники требовал деньги от военного. За 2 тысячи долларов он обещал оформить документы, чтобы того признали ограниченно годным к службе. После получения взятки медика задержали правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Взятка в клинике

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ разоблачили начальника отделения неотложной хирургии одной из военных клиник в Одессе. Медик требовал от матроса 2 тысячи долларов за помощь в оформлении медицинских документов. Они должны были стать основанием для решения военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе. Это дало бы возможность военному перейти на тыловую должность — в части связи, логистики или обеспечения.

Сначала врач просил 10 тысяч долларов, но впоследствии согласился на меньшую сумму. Правоохранители задержали его во время передачи денег. Полученные купюры изъяли в качестве вещественных доказательств.

Как накажут

После сбора доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Суд взял медика под стражу с возможностью внесения залога в 605 тысяч гривен. Ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который хотел заплатить правоохранителю, чтобы исчезнуть из базы "розыска". Также мы писали, что в Одессе врач ставила фальшивые диагнозы, чтобы клиенты могли получить "инвалидность".

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
