Медик військової клініки Одеси вимагав хабар — його затримали

Вилучення коштів під час затримання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі начальник відділення військової клініки вимагав гроші від військового. За дві тисячі доларів він обіцяв оформити документи, щоб того визнали обмежено придатним до служби. Після отримання хабара медика затримали правоохоронці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Хабар у клініці

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ викрили начальника відділення невідкладної хірургії однієї з військових клінік в Одесі. Медик вимагав від матроса 2000 доларів за допомогу в оформленні медичних документів. Вони мали стати підставою для рішення військово-лікарської комісії про обмежену придатність до служби. Це дало б можливість військовому перейти на тилову посаду — у частини зв’язку, логістики чи забезпечення.

Спочатку лікар просив 10 тисяч доларів, але згодом погодився на меншу суму. Правоохоронці затримали його під час передачі грошей. Отримані купюри вилучили як речові докази.

Як покарають

Після зібрання доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою. Суд узяв медика під варту з можливістю внесення застави у 605 тисяч гривень. Йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який хотів заплатити правоохоронцю, щоб зникнути з бази "розшуку". Також ми писали, що в Одесі лікарка ставила фальшиві діагнози, щоб клієнти могли отримати "інвалідність".