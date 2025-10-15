Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі лікар заробляв на військових — скільки вимагав за послуги

В Одесі лікар заробляв на військових — скільки вимагав за послуги

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 15:25
Медик військової клініки Одеси вимагав хабар — його затримали
Вилучення коштів під час затримання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі начальник відділення військової клініки вимагав гроші від військового. За дві тисячі доларів він обіцяв оформити документи, щоб того визнали обмежено придатним до служби. Після отримання хабара медика затримали правоохоронці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Хабар у клініці

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ викрили начальника відділення невідкладної хірургії однієї з військових клінік в Одесі. Медик вимагав від матроса 2000 доларів за допомогу в оформленні медичних документів. Вони мали стати підставою для рішення військово-лікарської комісії про обмежену придатність до служби. Це дало б можливість військовому перейти на тилову посаду — у частини зв’язку, логістики чи забезпечення.

Спочатку лікар просив 10 тисяч доларів, але згодом погодився на меншу суму. Правоохоронці затримали його під час передачі грошей. Отримані купюри вилучили як речові докази.

Як покарають

Після зібрання доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою. Суд узяв медика під варту з можливістю внесення застави у 605 тисяч гривень. Йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який хотів заплатити правоохоронцю, щоб зникнути з бази "розшуку". Також ми писали, що в Одесі лікарка ставила фальшиві діагнози, щоб клієнти могли отримати "інвалідність".

Одеса хабар гроші Одеська область Новини Одеси лікарі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації