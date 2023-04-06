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В Одессе любитель "русского мира" во второй раз предстал перед судом: какое наказание его ждет

6 апреля 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Апелляционный суд изменил приговор
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе состоялось повторное слушание дела относительно мужчины, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях. Любителю "русского мира" отменяли испытательный срок и назначили наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о злоумышленнике

В 2019 году житель Одессы распространял призывы к жителям неподконтрольных территорий Украины к вооруженному сопротивлению ВСУ с целью предотвращения их продвижения вглубь территории так называемой "Новороссии" и возвеличивал участников вооруженных формирований "ДНР". Кроме того, в ходе обыска в его квартире нашли поддельный паспорт и каннабис.

Какое наказание его ждет

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока на 3 года. Однако прокуратура обжаловала этот приговор в апелляционном порядке, утверждая, что наказание не соответствует степени тяжести совершенных преступлений. После рассмотрения дела апелляционный суд изменил приговор и осудил злоумышленника по ч.ч. 1,2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины до пяти лет лишения свободы. Во время заседания осужденный был задержан и доставлен в СИЗО для исполнения приговора.

Больше о любителях "русского мира"

Напомним, что на своей странице в " Одноклассниках " одессит распространял антиукраинский контент. Его подозревают в коллаборационной деятельности.

Также отметим, что полицейские задержали в Одессе подозреваемого в коллаборационной деятельности и распространении пропаганды в поддержку российской захватнической политики. Подозреваемый использовал соцсеть "Одноклассники" для распространения вирусных публикаций, возвеличивавших "кремлевского вождя".

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