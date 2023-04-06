В Одессе любитель "русского мира" во второй раз предстал перед судом: какое наказание его ждет
В Одессе состоялось повторное слушание дела относительно мужчины, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях. Любителю "русского мира" отменяли испытательный срок и назначили наказание в виде лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Что известно о злоумышленнике
В 2019 году житель Одессы распространял призывы к жителям неподконтрольных территорий Украины к вооруженному сопротивлению ВСУ с целью предотвращения их продвижения вглубь территории так называемой "Новороссии" и возвеличивал участников вооруженных формирований "ДНР". Кроме того, в ходе обыска в его квартире нашли поддельный паспорт и каннабис.
Какое наказание его ждет
Суд первой инстанции приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока на 3 года. Однако прокуратура обжаловала этот приговор в апелляционном порядке, утверждая, что наказание не соответствует степени тяжести совершенных преступлений. После рассмотрения дела апелляционный суд изменил приговор и осудил злоумышленника по ч.ч. 1,2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины до пяти лет лишения свободы. Во время заседания осужденный был задержан и доставлен в СИЗО для исполнения приговора.
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Напомним, что на своей странице в " Одноклассниках " одессит распространял антиукраинский контент. Его подозревают в коллаборационной деятельности.
Также отметим, что полицейские задержали в Одессе подозреваемого в коллаборационной деятельности и распространении пропаганды в поддержку российской захватнической политики. Подозреваемый использовал соцсеть "Одноклассники" для распространения вирусных публикаций, возвеличивавших "кремлевского вождя".