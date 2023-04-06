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В Одесі любитель "руського миру" вдруге постав перед судом: яке покарання на нього чекає

6 квітня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Апеляційний суд змінив вирок
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбулось повторне слухання справи, щодо чоловіка, який займався антиукраїнською агітацією у соцмережах. Любителю "руського миру" скасовували іспитовий термін та призначили покарання у вигляді позбавленні волі.  

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про зловмисника

У 2019 році житель Одеси поширював заклики до мешканців непідконтрольних територій України до збройного опору ЗСУ з метою запобігання їх просуванню вглиб території так званої "Новоросії" і возвеличував учасників збройних формувань "ДНР". Крім того, в ході обшуку в його квартирі знайшли підроблений паспорт та канабіс.

Яке покарання на нього чекає 

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі з встановленням іспитового строку на 3 роки. Однак прокуратура оскаржила цей вирок в апеляційному порядку, стверджуючи, що покарання не відповідає ступеню тяжкості злочинів, які були вчинені. Після розгляду справи, апеляційний суд змінив вирок та засудив зловмисника за ч.ч. 1,2 ст. 110 Кримінального Кодексу України до п'яти років позбавлення волі. Під час засідання засудженого затримали та доставили до СІЗО для виконання вироку.

Більше про любителів "руського миру"

Нагадаємо що, на своїй сторінці в "Однокласниках" одесит поширював антиукраїнський контент. Його підозрюють у колабораційній діяльності.

Також зазначимо, що поліцейські затримали в Одесі підозрюваного у колабораційній діяльності та розповсюдженні пропаганди в підтримку російської загарбницької політики. Підозрюваний використовував соцмережу "Однокласники" для поширення вірусних публікацій, які возвеличували "кремлівського вождя".

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