В Одессе маляр за 20 тысяч долларов обещал "отмазать" гражданина от армии

Фейковая справка о снятии с военного учета. Фото иллюстративный. Фото: СБУ

Суд Одессы признали виновным в злоупотреблении влиянием маляра, который за взятку обещал "отмазать" от армии. Мужчине назначен штраф в размере более 85 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого государственного реестра досудебных расследований.

Детали дела

Известно, что нарушитель, отец троих детей, обещал другому гражданину за 20 тысяч долларов повлиять на должностных лиц ТЦК и СП. Такое содействие должно помочь получить удостоверение военнообязанного с непригодностью к военной службе. Но горе-бизнесмен был задержан при передаче денег подставному "уклонисту".

Какое наказание

Приморский районный суд Одессы назначил нарушителю штраф в размере 86 700 гривен. Мужчину также внесли в реестр лиц, имеющих коррупционные нарушения. Обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. Ему присудили штраф и разрешили списать в счет уплаты внесенный залог в размере чуть более 80 тысяч гривен. Однако мужчина также должен оплатить процессуальные расходы за проведение экспертиз в размере почти 15 тысяч гривен.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили предпринимателя, подозреваемого в переправлении уклонистов за границу. Житель Измаила "нанимал" мужчин как водителей рейсовых автобусов и регистрировал в системе "Шлях".

Также мы писали, что на контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовике. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

Добавим, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали нарушителя границы с Молдовой. Мужчина пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.