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В Одесі маляр за 20 тисяч доларів обіцяв "відмазати" громадянина від армії

17 лютого 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі маляр за 20 тисяч доларів обіцяв "відмазати" громадянина від армії
Фейкова довідка про зняття з військового обліку. Фото ілюстративне. Фото: СБУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Суд Одеси визнали винним у зловживанні впливом маляра, який за хабар обіцяв "відмазати" від армії. Чоловіку призначили штраф у розмірі понад 85 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із Єдиного державного реєстру досудових розслідувань

Деталі справи

Відомо, що порушник, батько трьох дітей, обіцяв іншому громадянину за 20 тисяч доларів вплинути на посадових осіб ТЦК та СП. Таке сприяння мало допомогти отримати посвідчення військовозобов`язаного з непридатністю до військової служби. Та горе-бізнесмен був затриманий під час передачі грошей підставним "ухилянтом". 

Яке покарання

Приморський районний суд Одеси призначив порушнику штраф у розмірі 86 700 гривень. Чоловіка також внесли до реєстру осіб, які мають корупційні порушення. Обвинувачуваний визнав свою провину і щиро розкаявся. Йому присудили штраф та дозволили списати в рахунок уплати внесену заставу в розмірі трохи більш як 80 тисяч гривень. Однак, чоловік також повинен оплатити процесуальні витрати за проведення експертиз у розмірі майже 15 тисяч гривень. 

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили підприємця, якого підозрюють у переправлені ухилянтів за кордон. Мешканець Ізмаїла "наймав" чоловіків, як водіїв рейсових автобусів та реєстрував у системі "Шлях".

Також ми писали, що на контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли попасти в Молдову.

Додамо, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали порушника кордону з Молдовою. Чоловік намагався повернутися в Україну поза пунктом пропуску.

Одеса
прикордонники
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Одеська ОДА
Новини Одеси
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