Отключение воды в Одессе 17 мая - адреса без водоснабжения

Люди наполняют бутылки водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за плановых и аварийных работ на водопроводных сетях часть Одессы и пригородов осталась без водоснабжения. Отключения коснулись как центральных, так и отдаленных улиц. Специалисты проводят ремонтные мероприятия для восстановления системы, а вода будет подана после завершения работ, которые закончат в 20:00.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где в Одессе нет воды

ул. Добровольцев

Независимости

Леси Украинки

ул. Сегедская

переулок Ботанический

переулок Лунный

ул. Днепровская

ул. Кишиневская

ул. Державина

ул. Мариупольская

ул. Керченская

ул. Героев обороны Одессы

ул. Донецкая

ул. Князя Владимира Великого

ул. Южная дорога

ул. Дунаевского

ул. Штилевая

Николаевская дорога (245-315)

ж/м Лузановка

Водоканал просит жителей заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае изменения графика восстановления водоснабжения обещают оперативно сообщить.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одессе временно прекратили движение трамвая №20 в направлении Хаджибейского лимана. Также мы писали, что в ночь на 17 мая у границ Одесской области зафиксировали землетрясение.