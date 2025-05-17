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В Одессе массово отключили воду — в чем причина

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Дата публикации 17 мая 2025 11:47
Отключение воды в Одессе 17 мая - адреса без водоснабжения
Люди наполняют бутылки водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за плановых и аварийных работ на водопроводных сетях часть Одессы и пригородов осталась без водоснабжения. Отключения коснулись как центральных, так и отдаленных улиц. Специалисты проводят ремонтные мероприятия для восстановления системы, а вода будет подана после завершения работ, которые закончат в 20:00.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где в Одессе нет воды

  • ул. Добровольцев
  • Независимости
  • Леси Украинки
  • ул. Сегедская
  • переулок Ботанический
  • переулок Лунный
  • ул. Днепровская
  • ул. Кишиневская
  • ул. Державина
  • ул. Мариупольская
  • ул. Керченская
  • ул. Героев обороны Одессы
  • ул. Донецкая
  • ул. Князя Владимира Великого
  • ул. Южная дорога
  • ул. Дунаевского
  • ул. Штилевая
  • Николаевская дорога (245-315)
  • ж/м Лузановка

Водоканал просит жителей заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае изменения графика восстановления водоснабжения обещают оперативно сообщить.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одессе временно прекратили движение трамвая №20 в направлении Хаджибейского лимана. Также мы писали, что в ночь на 17 мая у границ Одесской области зафиксировали землетрясение.

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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