Отключение воды в Одессе 17 мая - адреса без водоснабжения

В Одессе массово отключили воду — в чем причина
Из-за плановых и аварийных работ на водопроводных сетях часть Одессы и пригородов осталась без водоснабжения. Отключения коснулись как центральных, так и отдаленных улиц. Специалисты проводят ремонтные мероприятия для восстановления системы, а вода будет подана после завершения работ, которые закончат в 20:00.
Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где в Одессе нет воды
- ул. Добровольцев
- Независимости
- Леси Украинки
- ул. Сегедская
- переулок Ботанический
- переулок Лунный
- ул. Днепровская
- ул. Кишиневская
- ул. Державина
- ул. Мариупольская
- ул. Керченская
- ул. Героев обороны Одессы
- ул. Донецкая
- ул. Князя Владимира Великого
- ул. Южная дорога
- ул. Дунаевского
- ул. Штилевая
- Николаевская дорога (245-315)
- ж/м Лузановка
Водоканал просит жителей заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае изменения графика восстановления водоснабжения обещают оперативно сообщить.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Одессе временно прекратили движение трамвая №20 в направлении Хаджибейского лимана. Также мы писали, что в ночь на 17 мая у границ Одесской области зафиксировали землетрясение.
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