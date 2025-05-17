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Головна Одеса В Одесі масово відключили воду — у чому причина

В Одесі масово відключили воду — у чому причина

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Дата публікації: 17 травня 2025 11:47
Відключення води в Одесі 17 травня — адреси без водопостачання
Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через планові й аварійні роботи на водопровідних мережах частина Одеси та передмість залишилась без водопостачання. Відключення торкнулись як центральних, так і віддалених вулиць. Фахівці проводять ремонтні заходи для відновлення системи, а вода буде подана після завершення робіт, які закінчать о 20:00.

Про це у неділю, 11 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де в Одесі немає води

  • вул. Добровольців
  • вул. Незалежності
  • вул. Лесі Українки
  • вул. Сегедська
  • провулок Ботанічний
  • провулок Місячний
  • вул. Дніпровська
  • вул. Кишинівська
  • вул. Державіна
  • вул. Маріупольська
  • вул. Керченська
  • вул. Героїв оборони Одеси
  • вул. Донецька
  • вул. Князя Володимира Великого
  • вул. Південна дорога
  • вул. Дунаєвського
  • вул. Штильова
  • Миколаївська дорога (245–315)
  • ж/м Лузанівка

Водоканал просить жителів заздалегідь зробити запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі зміни графіку відновлення водопостачання обіцяють оперативно повідомити.

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі тимчасово припинили рух трамвая №20 у напрямку Хаджибейського лиману. Також ми писали, що у ніч на 17 травня біля кордонів Одещини зафіксували землетрус

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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