Відключення води в Одесі 17 травня — адреси без водопостачання

Люди наповнюють пляшки водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через планові й аварійні роботи на водопровідних мережах частина Одеси та передмість залишилась без водопостачання. Відключення торкнулись як центральних, так і віддалених вулиць. Фахівці проводять ремонтні заходи для відновлення системи, а вода буде подана після завершення робіт, які закінчать о 20:00.

Про це у неділю, 11 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де в Одесі немає води

вул. Добровольців

вул. Незалежності

вул. Лесі Українки

вул. Сегедська

провулок Ботанічний

провулок Місячний

вул. Дніпровська

вул. Кишинівська

вул. Державіна

вул. Маріупольська

вул. Керченська

вул. Героїв оборони Одеси

вул. Донецька

вул. Князя Володимира Великого

вул. Південна дорога

вул. Дунаєвського

вул. Штильова

Миколаївська дорога (245–315)

ж/м Лузанівка

Водоканал просить жителів заздалегідь зробити запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі зміни графіку відновлення водопостачання обіцяють оперативно повідомити.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі тимчасово припинили рух трамвая №20 у напрямку Хаджибейського лиману. Також ми писали, що у ніч на 17 травня біля кордонів Одещини зафіксували землетрус.