Відключення води в Одесі 17 травня — адреси без водопостачання

В Одесі масово відключили воду — у чому причина
Через планові й аварійні роботи на водопровідних мережах частина Одеси та передмість залишилась без водопостачання. Відключення торкнулись як центральних, так і віддалених вулиць. Фахівці проводять ремонтні заходи для відновлення системи, а вода буде подана після завершення робіт, які закінчать о 20:00.
Про це у неділю, 11 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де в Одесі немає води
- вул. Добровольців
- вул. Незалежності
- вул. Лесі Українки
- вул. Сегедська
- провулок Ботанічний
- провулок Місячний
- вул. Дніпровська
- вул. Кишинівська
- вул. Державіна
- вул. Маріупольська
- вул. Керченська
- вул. Героїв оборони Одеси
- вул. Донецька
- вул. Князя Володимира Великого
- вул. Південна дорога
- вул. Дунаєвського
- вул. Штильова
- Миколаївська дорога (245–315)
- ж/м Лузанівка
Водоканал просить жителів заздалегідь зробити запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі зміни графіку відновлення водопостачання обіцяють оперативно повідомити.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Одесі тимчасово припинили рух трамвая №20 у напрямку Хаджибейського лиману. Також ми писали, що у ніч на 17 травня біля кордонів Одещини зафіксували землетрус.
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