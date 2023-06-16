В Одессе предоставят материальную помощь для восстановления после ракетной атаки

Ракетная атака по Одессе 14 июня. Фото: Новости.

В результате атаки по Одессе, которая произошла в ночь на 14 июня, были повреждены 36 домов в районе проспекта Шевченко и близлежащих улиц. В настоящее время шесть пострадавших находятся на лечении в городских больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Ликвидация последствий теракта РФ

Городские власти совместно с общественными организациями, в частности БО БФ HEKS EPER из Швейцарии и ОО "Десятое апреля", организовали предоставление питания пострадавшим на месте происшествия. Для этого было задействовано 18 единиц техники, вывезено 460 кубических метров мусора и обломков. Также была восстановлена троллейбусная контактная сеть и убрано 14 аварийных деревьев. Городскими службами была снабжена заклейка разбитых окон защитной пленкой. 14 июня на месте происшествия работали 105 коммунальщиков, а 15 июня — 75.

Материальная помощь

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение по организации предоставления материальной помощи гражданам, чьи жилые помещения были повреждены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на территории города Одессы.

Приморская районная администрация принимает заявки от пострадавших. Также производится поквартирное обследование.

Обстрелы Одесчины

Напомним, 15 июня, по югу страны запустили 13 беспилотников. По предварительной информации, все БПЛА были уничтожены.

Кроме того, в ночь на 14 июня, коккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе смотрите в материале.