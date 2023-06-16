Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе предоставят материальную помощь для восстановления после ракетной атаки arrow

В Одессе предоставят материальную помощь для восстановления после ракетной атаки

16 июня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе предоставят материальную помощь для восстановления после ракетной атаки
Ракетная атака по Одессе 14 июня. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате атаки по Одессе, которая произошла в ночь на 14 июня, были повреждены 36 домов в районе проспекта Шевченко и близлежащих улиц. В настоящее время шесть пострадавших находятся на лечении в городских больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Ликвидация последствий теракта РФ

Городские власти совместно с общественными организациями, в частности БО БФ HEKS EPER из Швейцарии и ОО "Десятое апреля", организовали предоставление питания пострадавшим на месте происшествия. Для этого было задействовано 18 единиц техники, вывезено 460 кубических метров мусора и обломков. Также была восстановлена троллейбусная контактная сеть и убрано 14 аварийных деревьев. Городскими службами была снабжена заклейка разбитых окон защитной пленкой. 14 июня на месте происшествия работали 105 коммунальщиков, а 15 июня — 75.

Материальная помощь

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение по организации предоставления материальной помощи гражданам, чьи жилые помещения были повреждены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на территории города Одессы.

Приморская районная администрация принимает заявки от пострадавших. Также производится поквартирное обследование.

Обстрелы Одесчины

Напомним, 15 июня, по югу страны запустили 13 беспилотников. По предварительной информации, все БПЛА были уничтожены.

Кроме того, в ночь на 14 июня, коккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе смотрите в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас