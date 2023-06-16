Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі нададуть матеріальну допомогу для відновлення після ракетної атаки arrow

В Одесі нададуть матеріальну допомогу для відновлення після ракетної атаки

16 червня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі нададуть матеріальну допомогу для відновлення після ракетної атаки
Ракетна атака по Одесі 14 червня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок атаки по Одесі, що сталась в ніч на 14 червня було пошкоджено 36 будинків у районі проспекту Шевченка та прилеглих вулиць. Наразі, шість постраждалих перебувають на лікуванні в міських лікарнях.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Ліквідація наслідків теракту РФ

Міська влада спільно з громадськими організаціями, зокрема БО БФ HEKS EPER зі Швейцарії та ГО "Десяте квітня", організувала надання харчування постраждалим на місці події. Для цього було залучено 18 одиниць техніки, вивезено 460 кубічних метрів сміття та уламків. Також було відновлено тролейбусну контактну мережу та прибрано 14 аварійних дерев. Міськими службами була забезпечена заклейка розбитих вікон захисною плівкою. 14 червня на місці події працювали 105 комунальників, а 15 червня — 75.

Матеріальна допомога

Мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження щодо організації надання матеріальної допомоги громадянам, чиї житлові приміщення були пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на території міста Одеси.

Приморська районна адміністрація приймає заявки від постраждалих. Також проводиться поквартирне обстеження.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією, всі БпЛА було знищено. 

Крім того, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі дивіться в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB