В Одесі нададуть матеріальну допомогу для відновлення після ракетної атаки

Ракетна атака по Одесі 14 червня. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки по Одесі, що сталась в ніч на 14 червня було пошкоджено 36 будинків у районі проспекту Шевченка та прилеглих вулиць. Наразі, шість постраждалих перебувають на лікуванні в міських лікарнях.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Міська влада спільно з громадськими організаціями, зокрема БО БФ HEKS EPER зі Швейцарії та ГО "Десяте квітня", організувала надання харчування постраждалим на місці події. Для цього було залучено 18 одиниць техніки, вивезено 460 кубічних метрів сміття та уламків. Також було відновлено тролейбусну контактну мережу та прибрано 14 аварійних дерев. Міськими службами була забезпечена заклейка розбитих вікон захисною плівкою. 14 червня на місці події працювали 105 комунальників, а 15 червня — 75.

Матеріальна допомога

Мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження щодо організації надання матеріальної допомоги громадянам, чиї житлові приміщення були пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на території міста Одеси.

Приморська районна адміністрація приймає заявки від постраждалих. Також проводиться поквартирне обстеження.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією, всі БпЛА було знищено.

Крім того, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі дивіться в матеріалі.