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Главная Одесса В Одессе напомнили о похищенных Россией детях

В Одессе напомнили о похищенных Россией детях

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 20:37
В Одессе появился новый мурал о детях, которых похитил Путин во время войны в Украине
Новый мурал и его автор. Фото: скриншот
Ключові моменти Новая стенопись

В Одессе появился новый мурал с ребенком с оккупированных территорий, которого похитила Россия. Таким образом художники хотят напомнить миру о тысячах малышей, которые оказались в неволе из-за вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Новая стенопись

В Одессе нарисовали новую "стенопись сопротивления", автором которой является дизайнер и художник Андрей Ярмоленко. На ней изображена девочка за колючей проволокой с красной картой Украины на сердце. Рядом — большая синица, символизирующая надежду порабощенного ребенка на возвращение домой, где его ждут.

"Это часть международной арт-кампании Bring Kids Back UA. И это не просто мурал — это визуальный крик о похищенных Россией украинских детях. Это преступление нельзя замалчивать. Справедливость невозможна без возвращения украинских детей домой",— говорится в сообщении Центра Национального сопротивления.

Добавим, по состоянию на 14 мая 2025 года было задокументировано более 19 тысяч случаев депортации или принудительного перемещения детей. Но реальная цифра может быть гораздо выше. По предварительным оценкам, количество похищенных малышей может достигать и сотни тысяч.

Напомним, недавно мы писали о новом образе памятника Дюку с автоматом и коктейлем Молотова. А также о скандале из-за указателей в центре Одессы.

Одесса дети мурал Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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