В Одесі з'явився новий мурал про дітей, яких викрав Путін під час війни в Україні

Новий мурал та його автор. Фото: скриншот

В Одесі з’явився новий мурал із дитиною з окупованих територій, яку викрала Росія. Таким чином митці хочуть нагадати світу про тисячі малеч, які опинилися у неволі через збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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В Одесі намалювали новий "стінопис опору", автором якого є дизайнер та художник Андрій Ярмоленко. На ньому зображено дівчинку за колючим дротом із червоною мапою України на серці. Поряд — велика синиця, що символізує надію поневоленої дитини на повернення додому, де її чекають.

"Це частина міжнародної арт-кампанії Bring Kids Back UA. І це не просто мурал — це візуальний крик про викрадених Росією українських дітей. Цей злочин не можна замовчати. Справедливість неможлива без повернення українських дітей додому.",— йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.

Додамо, станом на 14 травня 2025 року було задокументовано понад 19 тисяч випадків депортації або примусового переміщення дітей. Але реальна цифра може бути набагато вищою. За попередніми оцінками, кількісь викрадених малеч може сягати і сотні тисяч.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий образ пам'ятнику Дюку із автоматом та коктейлем Молотова. А також про скандал через вказівники у центрі Одеси.