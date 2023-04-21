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В Одессе не утихают скандалы с мобилизацией

21 апреля 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе не утихают скандалы с мобилизацией
Повестка, которую призывнику выдают на руки. Фото: Униан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разразился очередной скандал вокруг мобилизации. Местные жители возмущаются, что призывников забирают с улиц.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила зоозащитница Елена Шоломей.

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По ее словам, комиссия военкомата мужчин отправляется на медкомиссию, после чего сразу на фронт. Даже не проводя соответствующего осмотра.

"Скажите, а это нормально вообще, что в Одессе силой гребут мужиков прямо с улицы вечером, где-то против их воли удерживают всю ночь, а утром везут в военкомат и ведут на медкомиссию, особенно не вникая в показания "пациента" ставят "годен" и отправляют в учебу, а оттуда спустя очень короткое время - в зону боевых действий? Ну я вот сейчас прямо серьезно спрашиваю", — рассказывает одесская активистка Елена Шоломей.

Отметим, что мобилизация продолжается, ведь необходимо пополнять резервы для предстоящего контрнаступления, разговоры о котором очень пугают оккупантов.

Отметим, что выдача повесток производится независимо от места регистрации. А устроиться на работу можно только при наличии отметки об учете в военкомате.

Напомним, 50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации. Остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.

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