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В Одесі не вщухають скандали з мобілізацією

21 квітня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі не вщухають скандали з мобілізацією
Повістка, яку призовнику видають на руки. Фото: Уніан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі розгорівся черговий скандал навколо мобілізації. Місцеві мешканці обурюються, що призовників забирають з вулиць.

Про це у на своїй сторінці у Фейсбук повідомила зоозахисниця Олена Шоломей. 

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За її словами, комісія військкомату чоловіків відправляють на медкомісію, після чого одразу на фронт. Навіть не проводячи відповідний огляд. 

"Скажіть, а це нормально взагалі, що в Одесі силою гребуть мужиків прямо з вулиці ввечері, десь проти їхньої волі утримують усю ніч, а вранці везуть у військкомат і ведуть на медкомісію, особливо не вникаючи у свідчення "пацієнта" ставлять "годен" і відправляють у навчання, а звідти через дуже короткий час — в зону бойових дій? Ну я ось зараз прямо серйозно питаю", — розповідає одеська активістка Олена Шоломей.

Зазначимо, що мобілізація триває, адже необхідно поповнювати резерви для майбутнього контрнаступу, розмови про який неабияк лякають окупантів. 

Наголосимо, що видача повісток здійснюється незалежно від місця реєстрації. А влаштуватися на роботу можливо тільки за наявності відмітки про облік у військкоматі.

Нагадаємо, 50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації. Решта військовозобов'язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими. 

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