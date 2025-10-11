В Одессе 11 октября отключили воду: когда будет водоснабжение

В Одессе нет воды — известен список адресов и время возобновления
В Одессе часть микрорайонов осталась без водоснабжения. Сегодня, 11 октября, коммунальщики проводят ремонтные работы на нескольких участках водопровода. Воду обещают подать снова к вечеру.
Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- поселок Преображенское — до 16:00;
- ул. Евгения Чикаленко (район Люстдорфской дороги) — до 16:00;
- Семьи Глодан (пересечение с ул. Академика Королева) — до 16:00;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (район Архитекторской) — до 16:00;
- ул. Бреуса, 59-61 — до 17:00;
- ул. Ивана Фунтового, 17-27 — до 17:00;
- ул. Ефимова, 34-40 — до 17:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, одесситов призывают готовиться к тяжелой зиме. Также мы писали, что ученые проверили Сухой лиман под Одессой.
Читайте Новини.LIVE!