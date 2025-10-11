В Одессе 11 октября отключили воду: когда будет водоснабжение

Ребенок пытается набрать воды. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе часть микрорайонов осталась без водоснабжения. Сегодня, 11 октября, коммунальщики проводят ремонтные работы на нескольких участках водопровода. Воду обещают подать снова к вечеру.

Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

поселок Преображенское — до 16:00;

ул. Евгения Чикаленко (район Люстдорфской дороги) — до 16:00;

Семьи Глодан (пересечение с ул. Академика Королева) — до 16:00;

просп. Князя Ярослава Мудрого (район Архитекторской) — до 16:00;

ул. Бреуса, 59-61 — до 17:00;

ул. Ивана Фунтового, 17-27 — до 17:00;

ул. Ефимова, 34-40 — до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

