Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе нет воды — известен список адресов и время возобновления

В Одессе нет воды — известен список адресов и время возобновления

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:45
В Одессе 11 октября отключили воду: когда будет водоснабжение
Ребенок пытается набрать воды. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе часть микрорайонов осталась без водоснабжения. Сегодня, 11 октября, коммунальщики проводят ремонтные работы на нескольких участках водопровода. Воду обещают подать снова к вечеру.

Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:
В Одесі немає води — оприлюднено список адрес та час поновлення - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • поселок Преображенское — до 16:00;
  • ул. Евгения Чикаленко (район Люстдорфской дороги) — до 16:00;
  • Семьи Глодан (пересечение с ул. Академика Королева) — до 16:00;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (район Архитекторской) — до 16:00;
  • ул. Бреуса, 59-61 — до 17:00;
  • ул. Ивана Фунтового, 17-27 — до 17:00;
  • ул. Ефимова, 34-40 — до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, одесситов призывают готовиться к тяжелой зиме. Также мы писали, что ученые проверили Сухой лиман под Одессой.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации