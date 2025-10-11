В Одесі 11 жовтня відключили воду: коли буде водопостачання

В Одесі немає води — оприлюднено список адрес та час поновлення
В Одесі частина мікрорайонів залишилася без водопостачання. Сьогодні, 11 жовтня, комунальники проводять ремонтні роботи на кількох ділянках водопроводу. Воду обіцяють подати знову до вечора.
Про це у неділю, 11 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- селище Преображенське — до 16:00;
- вул. Євгена Чикаленка (район Люстдорфської дороги) — до 16:00;
- вул. Сім’ї Глодан (перетин з вул. Академіка Корольова) — до 16:00;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (район Архітекторської) — до 16:00;
- вул. Бреуса, 59-61 — до 17:00;
- вул. Івана Фунтового, 17-27 — до 17:00;
- вул. Єфімова, 34-40 — до 17:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до важкої зими. Також ми писали, що науковці перевірили Сухий лиман під Одесою.
