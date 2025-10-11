В Одесі 11 жовтня відключили воду: коли буде водопостачання

Дитина намагається набрати воду. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі частина мікрорайонів залишилася без водопостачання. Сьогодні, 11 жовтня, комунальники проводять ремонтні роботи на кількох ділянках водопроводу. Воду обіцяють подати знову до вечора.

Про це у неділю, 11 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

селище Преображенське — до 16:00;

вул. Євгена Чикаленка (район Люстдорфської дороги) — до 16:00;

вул. Сім’ї Глодан (перетин з вул. Академіка Корольова) — до 16:00;

просп. Князя Ярослава Мудрого (район Архітекторської) — до 16:00;

вул. Бреуса, 59-61 — до 17:00;

вул. Івана Фунтового, 17-27 — до 17:00;

вул. Єфімова, 34-40 — до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до важкої зими. Також ми писали, що науковці перевірили Сухий лиман під Одесою.