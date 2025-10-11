Відео
В Одесі немає води — оприлюднено список адрес та час поновлення

Дата публікації: 11 жовтня 2025 13:45
В Одесі 11 жовтня відключили воду: коли буде водопостачання
Дитина намагається набрати воду. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі частина мікрорайонів залишилася без водопостачання. Сьогодні, 11 жовтня, комунальники проводять ремонтні роботи на кількох ділянках водопроводу. Воду обіцяють подати знову до вечора.

Про це у неділю, 11 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:
В Одесі немає води — оприлюднено список адрес та час поновлення - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • селище Преображенське — до 16:00;
  • вул. Євгена Чикаленка (район Люстдорфської дороги) — до 16:00;
  • вул. Сім’ї Глодан (перетин з вул. Академіка Корольова) — до 16:00;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (район Архітекторської) — до 16:00;
  • вул. Бреуса, 59-61 — до 17:00;
  • вул. Івана Фунтового, 17-27 — до 17:00;
  • вул. Єфімова, 34-40 — до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до важкої зими. Також ми писали, що науковці перевірили Сухий лиман під Одесою.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
