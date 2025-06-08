В Одессе переименовали улицу в честь Евгения Буковецкого

В Одессе переименовали улицу Веры Фигнер — какое новое название
В Одессе переименовали улицу Веры Фигнер в честь Евгения Буковецкого. Это известный украинский художник, который сделал большой вклад в культурную жизнь города.
Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Одесском городском совете.
Улицу Веры Фигнер переименовали
Известно, что улица Веры Фигнер располагалась в Хаджибейском районе Одессы. Теперь она носит имя Евгения Буковецкого — известного украинского живописца, которого еще при жизни называли "главным портретистом Одессы". Он родился в 1866 году именно в этом городе, где и оставил глубокий след в истории искусства.
Буковецкий и Одесса
Буковецкий учился в художественной школе под руководством Костанди и Ладыженского, а затем совершенствовал мастерство в Европе. Вернувшись, стал активным участником культурной жизни Одессы. Его картины выставлялись в ведущих галереях.
Дом художника на улице Княжеской, 27 был местом, где собирались известные деятели того времени: писатели, врачи, ученые. Здесь бывали Кириак Костанди, Корней Чуковский, Владимир Филатов, Сергей Уточкин.
Даже во время Второй мировой войны Буковецкий оставался в городе и продолжал работать. В 2017 году его дом стал музеем-фотостудией — "Парадная Буковецкого".
Напомним, в Одессе новое имя получила улица Мичурина — теперь она Петра Болбочана. Также мы писали, что в городе появилась улица имени Николая Склифосовского — одного из самых известных хирургов ХІХ века.
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