В Одессе переименовали улицу в честь Евгения Буковецкого

Улица Евгения Буковецкого в Одессе. Фото: скриншот из google/maps

В Одессе переименовали улицу Веры Фигнер в честь Евгения Буковецкого. Это известный украинский художник, который сделал большой вклад в культурную жизнь города.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Улицу Веры Фигнер переименовали

Известно, что улица Веры Фигнер располагалась в Хаджибейском районе Одессы. Теперь она носит имя Евгения Буковецкого — известного украинского живописца, которого еще при жизни называли "главным портретистом Одессы". Он родился в 1866 году именно в этом городе, где и оставил глубокий след в истории искусства.

Буковецкий и Одесса

Буковецкий учился в художественной школе под руководством Костанди и Ладыженского, а затем совершенствовал мастерство в Европе. Вернувшись, стал активным участником культурной жизни Одессы. Его картины выставлялись в ведущих галереях.

Дом художника на улице Княжеской, 27 был местом, где собирались известные деятели того времени: писатели, врачи, ученые. Здесь бывали Кириак Костанди, Корней Чуковский, Владимир Филатов, Сергей Уточкин.

Даже во время Второй мировой войны Буковецкий оставался в городе и продолжал работать. В 2017 году его дом стал музеем-фотостудией — "Парадная Буковецкого".

Напомним, в Одессе новое имя получила улица Мичурина — теперь она Петра Болбочана. Также мы писали, что в городе появилась улица имени Николая Склифосовского — одного из самых известных хирургов ХІХ века.