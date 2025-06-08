В Одесі перейменувала вулицю на честь Євгена Буковецького

Вулиця Євгена Буковецького в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

В Одесі перейменували вулицю Віри Фігнер на честь Євгена Буковецького. Це відомий український художник, який зробив великий внесок у культурне життя міста.

Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Вулицю Віри Фігнер перейменували

Відомо, що вулиця Віри Фігнер розташовувалась у Хаджибейському районі Одеси. Тепер вона має ім’я Євгена Буковецького — відомого українського живописця, якого ще за життя називали "головним портретистом Одеси". Він народився у 1866 році саме в цьому місті, де й залишив глибокий слід в історії мистецтва.

Буковецький і Одеса

Буковецький навчався в художній школі під керівництвом Костанді та Ладиженського, а згодом удосконалював майстерність у Європі. Повернувшись, став активним учасником культурного життя Одеси. Його картини виставлялися у провідних галереях.

Будинок художника на вулиці Княжій, 27 був місцем, де збиралися найвідоміші діячі того часу: письменники, лікарі, науковці. Тут бували Кіріак Костанді, Корній Чуковський, Володимир Філатов, Сергій Уточкін.

Навіть під час Другої світової війни Буковецький залишався в місті й продовжував працювати. У 2017 році його дім став музеєм-фотостудією — "Парадна Буковецького".

Нагадаємо, в Одесі нове ім’я отримала вулиця Мічуріна — тепер вона Петра Болбочана. Також ми писали, що в місті з’явилася вулиця імені Миколи Скліфосовського — одного з найвідоміших хірургів ХІХ століття.