В Одессе подрядчик присвоил миллион на ремонте школьного укрытия
Одесская прокуратура сообщила подозрение подрядчику, ремонтировавшему школьное укрытие. Известно, что во время работ он присвоил миллион гривен государственных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Что известно о схеме
По данным следствия, подрядчик выполнял ремонт школьного укрытия в Хаджибейском районе Одессы. Во время работ он неправомерно присвоил более миллиона гривен завышая цены на материалы. Также известно, что сами работы не были выполнены в полном объеме. В настоящее время предпринимателю объявлено подозрение в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Ему грозит лишением свободы сроком от семи лет и запрет занимать определенные должности. Также санкция этой статьи предусматривает конфискацию имущества.
Кому еще сообщили о подозрении
В прокуратуре добавили, что в январе этого года также был направлен в суд обвинительный акт по инженеру технадзора по факту служебной халатности. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 367 УК Украины. Мужчине грозит штраф или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет.
Напомним, два человека, совместно действуя, подтвердили фальшивые сведения о выполненных строительных работах в рамках реконструкции спортивной площадки. Таким образом, они присвоили 275 тысяч гривен из госбюджета.
Также мы сообщали, что специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что судьи одного из районных судов Одесской области сообщили в пятницу, 9 февраля, о подозрении во взяточничестве. Его поймали при получении им 4 тыс. долларов.
Добавим, жителю Березовского района Одесской области сообщили о подозрении в мошенничестве. Муж обманул людей по телефону, представляясь сотрудником банка.
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