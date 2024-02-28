В Одессе подрядчик присвоил миллион на ремонте школьного укрытия

Задержание подрядчика. Фото: Одесская прокуратура.

Одесская прокуратура сообщила подозрение подрядчику, ремонтировавшему школьное укрытие. Известно, что во время работ он присвоил миллион гривен государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Укрытие, которое ремонтировали. Фото: Одесская прокуратура

Что известно о схеме

По данным следствия, подрядчик выполнял ремонт школьного укрытия в Хаджибейском районе Одессы. Во время работ он неправомерно присвоил более миллиона гривен завышая цены на материалы. Также известно, что сами работы не были выполнены в полном объеме. В настоящее время предпринимателю объявлено подозрение в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Ему грозит лишением свободы сроком от семи лет и запрет занимать определенные должности. Также санкция этой статьи предусматривает конфискацию имущества.

Кому еще сообщили о подозрении

В прокуратуре добавили, что в январе этого года также был направлен в суд обвинительный акт по инженеру технадзора по факту служебной халатности. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 367 УК Украины. Мужчине грозит штраф или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, два человека, совместно действуя, подтвердили фальшивые сведения о выполненных строительных работах в рамках реконструкции спортивной площадки. Таким образом, они присвоили 275 тысяч гривен из госбюджета.

Также мы сообщали, что специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что судьи одного из районных судов Одесской области сообщили в пятницу, 9 февраля, о подозрении во взяточничестве. Его поймали при получении им 4 тыс. долларов.

Добавим, жителю Березовского района Одесской области сообщили о подозрении в мошенничестве. Муж обманул людей по телефону, представляясь сотрудником банка.