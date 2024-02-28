В Одесі підрядник привласнив мільйон на ремонті шкільного укриття

Затримання підрядника. Фото: Одеська прокуратура.

Одеська прокуратура повідомила підозру підряднику, який ремонтував шкільне укриття. відомо, що під час робіт він привласнив мільйон гривень державних коштів.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Укриття, яке ремонтували. Фото: Одеська прокуратура

Що відомо про схему

За даними слідства, підрядник, виконував ремонт шкільного укриття у Хаджибейському районі Одеси. Під час робіт він неправомірно присвоїв понад мільйон гривень завищуючи ціни на матеріали. Також відомо, що самі роботи не були виконані у повному обсязі. Наразі підприємцю оголошено підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Йому загрожує позбавленням волі на строк від семи років та заборона обіймати певні посади. Також санкція цієї статті передбачає й конфіскацію майна.

Кому ще повідомили про підозру

У прокуратурі додали, що у січні цього року також було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інженера технагляду за фактом службової недбалості. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 367 КК України. Чолові загрожує штраф або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, двоє осіб, спільно діючи, підтвердили фальшиві відомості щодо виконаних будівельних робіт у рамках реконструкції спортивного майданчика. Таким чином, вони привласнили 275 тисяч гривень з держбюджету.

Також ми повідомляли, що спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що судді одного з районних судів Одеської області повідомили у п'ятницю, 9 лютого, про підозру у хабарництві. Його спіймали під час отримування ним 4 тис. доларів.

Додамо, жителю Березівського району Одеської області повідомили про підозру у шахрайстві. Чоловік ошукав людей телефоном, представляючись співробітником банку.