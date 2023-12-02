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В Одессе построят новый бювет более чем за два миллиона — где именно

2 декабря 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе построят новый бювет более чем за два миллиона — где именно
"Городская клиническая инфекционная больница" Одесского городского совета. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Коммунальное некоммерческое предприятие "Городская клиническая инфекционная больница" разместило тендер на строительство нового бювета. Стоимость работ оценили более чем в два миллиона гривен

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Где планируют построить бювет

Бювет планируется построить по адресу: Одесса, улица Пастера, дом 5/7, "Городская клиническая инфекционная больница" Одесского городского совета. Конечный срок подачи тендерных предложений – 5 декабря, в этот же день проведут аукцион. Срок выполнения работ: по 31.12.2023 г.

Что планируют сделать:

  • подготовить почву;
  • провести трубы и электричество;
  • обустроить площадку вокруг.
  • В тендерной документации указано более 260 различных работ. Пока желающих приступить к работе пока нет.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одессе хотят отремонтировать бювет на улице Крымской, что в Пересыпском районе. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Также мы писали, что Одесский городской совет объявил тендер на покупку продуктовых наборов для населения. Стоимость закупки оценили более чем в 17 миллионов гривен. Снабжение товаров должно быть осуществлено до 31 декабря.

В Одессе планируют провести капитальный ремонт Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Пока известно, что здание на улице Дидрихсона пострадало в результате очередного вражеского обстрела центра города.

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