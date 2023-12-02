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В Одесі побудують новий бювет за понад два мільйони — де саме

2 грудня 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі побудують новий бювет за понад два мільйони — де саме
"Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна інфекційна лікарня" розмістило тендер на будову нового бювету. Вартість робіт оцінили у понад два мільйони гривень

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Де планують побудувати бювет

Бювет планують побудувати за адресою: Одеса, вулиця Пастера, будинок 5/7, "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 5 грудня, у цей же день проведуть аукціон. Строк виконання робіт: до 31.12.2023 р.

Що планують зробити:

  • підготувати ґрунт;
  • провести труби та електрику;
  • облаштувати майданчик навкруги.
  • Загалом у тендерній документації указано понад 260 різних робіт. Наразі охочих взятися до роботи поки немає. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одесі хочуть відремонтувати бювет на вулиці Кримській, що у Пересипському районі. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень. 

Також ми писали, що Одеська міська рада оголосила тендер на придбання продуктових наборів для населення. Вартість закупівлі оцінили у понад 17 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до 31 грудня. 

Додамо, в Одесі планують провести капітальний ремонт Одеської державної академії будівництва та архітектури. Наразі відомо, що будівля на вулиці Дідріхсона постраждала унаслідок чергового ворожого обстрілу центра міста.

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