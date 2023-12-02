В Одесі побудують новий бювет за понад два мільйони — де саме
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна інфекційна лікарня" розмістило тендер на будову нового бювету. Вартість робіт оцінили у понад два мільйони гривень
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Де планують побудувати бювет
Бювет планують побудувати за адресою: Одеса, вулиця Пастера, будинок 5/7, "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 5 грудня, у цей же день проведуть аукціон. Строк виконання робіт: до 31.12.2023 р.
Що планують зробити:
- підготувати ґрунт;
- провести труби та електрику;
- облаштувати майданчик навкруги.
- Загалом у тендерній документації указано понад 260 різних робіт. Наразі охочих взятися до роботи поки немає.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одесі хочуть відремонтувати бювет на вулиці Кримській, що у Пересипському районі. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень.
Також ми писали, що Одеська міська рада оголосила тендер на придбання продуктових наборів для населення. Вартість закупівлі оцінили у понад 17 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до 31 грудня.
Додамо, в Одесі планують провести капітальний ремонт Одеської державної академії будівництва та архітектури. Наразі відомо, що будівля на вулиці Дідріхсона постраждала унаслідок чергового ворожого обстрілу центра міста.
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