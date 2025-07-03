В Одессе прогремел мощный взрыв - баллистическая ракета из Крыма

Дым после атаки после атаки. Фото иллюстративное: Волынская служба новостей

В Одессе только что прогремел мощный взрыв. Мониторинговые каналы сообщают о баллистической ракете "Искандер-М", которую запустили из Крыма.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрыв в Одессе — что известно

Около 12:50 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут жители города услышали громкий взрыв. Над областным центром можно увидеть облако дыма. Мониторинговые каналы сообщают о прилете ракеты "Искандер-М" из Крыма. Однако официальных комментариев пока не было.

Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот поста sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Угроза баллистического вооружения - что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия держит в Средиземном море более сорока ракет. А также об обстреле Одессы в ночь на 3 июля.