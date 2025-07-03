В Одесі пролунав потужний вибух - балістична ракета "Іскандер-М" з Криму

Дим після атаки. Фото ілюстративне: Волинська служба новин

В Одесі щойно пролунав потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про балістичну ракету "Іскандер-М", яку запустили з Криму.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибух в Одесі — що відомо

Близько 12:50 на Одещині оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин мешканці міста почули гучний вибух. Над обласним центром можна побичити хмару диму. Моніторингові канали повідомляють про приліт ракети "Іскандер-М" з Криму. Однак офіційних коментарів поки не було.

Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скриншот посту sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет. А також про обстріл Одеси в ніч проти 3 липня.