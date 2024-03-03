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В Одессе умерла женщина, пострадавшая из-за атаки россиян на город 24 февраля

3 марта 2024 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе умерла женщина, пострадавшая из-за атаки россиян на город 24 февраля
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 марта, в Одессе прервалась жизнь еще одной жертвы российской атаки. Так, в больнице скончалась женщина, пострадавшая от взрыва дрона в ночь на 24 февраля этого года.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым — критическим, она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Врачи делали все возможное и невозможное. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал глава ОВА.

В мэрии уточнили, что оборвалась жизнь жительницы Одессы 1962 года рождения. В больнице еще находится ее дочь. Пока состояние стабильное.

Атака на Одессу 24 февраля

В ночь на 24 февраля в Одессе раздавались мощные взрывы. Враг атаковал город "шахедами". Обломки одного упали на жилой дом, в котором находились люди.

Пострадавшие во время дроновой атаки

Ранения тогда получили три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии. Женщина 1962 г.р. имела 70% ожогов тела, ее 31-летняя дочь также получила тяжелый ожог 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Еще одна пострадала 72-летняя женщина. Она пробыла под завалами почти два часа и получила термические ожоги и переломы конечностей. Позже женщина тоже скончалась. Кроме этого, под завалами обнаружили и тело мужчины.

Добавим, что накануне этого удара, в ночь с 22 на 23 февраля враг в очередной раз атаковал Одессу дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили девять БпЛА, однако обломки упали на предприятие в Пересыпском районе города, где погибли три человека.

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