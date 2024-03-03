В Одесі померла жінка, яка постраждала через атаку росіян на місто 24 лютого

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 березня, в Одесі обірвалося життя ще однієї жертви російської атаки. Так, у лікарні померла жінка, яка постраждала від вибуху дрона у ніч проти 24 лютого цього року.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким — критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — написав очільник ОВА.



Водночас в мерії уточнили, що обірвалось життя мешканки Одеси 1962 року народження. Наразі в лікарні ще перебуває її дочка. Поки стан стабільний.

Атака на Одесу 24 лютого

У ніч проти 24 лютого в Одесі лунали потужні вибухи. Ворог атакував місто "шахедами". Уламки одного упали на житловий будинок в якому перебували люди.

Постраждалі під час дронової атаки

Поранення тоді отримали троє людей. Всі вони у важкому стані. Жінка 1962 р.н. мала 70% опіків тіла, її 31-річна донька також отримала важкий опік 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка. Вона пробула під завалами майже дві години й отримала термічні опіки та переломи кінцівок. Пізніше жінка теж померла. Крім цього, під завалами знайшли й тіло чоловіка.



Додамо, що напередодні цього удару, у ніч з 22 на 23 лютого ворог вчергове атакував Одесу дронами-камікадзе. Сили ППО збили девʼять БпЛА, однак уламки впали на підприємство у Пересипському районі міста, де загинуло троє людей.