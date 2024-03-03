В Одессе стражи порядка закупят дронов на пять миллионов — ProZorro

Дрон в небе. Фото: ГСЧС Украины

В Одессе закупят FPV-дронов почти на шесть миллионов гривен. Соответствующую закупку провело Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

По данным открытого аукциона, управление полиции закупит сразу 300 FPV-дронов с аккумуляторами. Общая их стоимость составляет 5748300 гривен. Известно, что договор был заключен с ООО "Техавтофарт Юг". Основным видом деятельности фирмы является производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования. Поставить "птичек" подрядчик должен до 30 апреля 2024 года.

Что известно о комплектации

В документации говорится, что дрон должен иметь следующие характеристики:

Максимальная дальность полета, км: 12

Тактический радиус действия, км: 12

Продолжительность полета, мин: 15

Высота полета до 1000 м:

Скорость полета БпЛА 160 км/ч:

Имеющиеся оптико-электронные средства разведки:

Аналоговая видеокамера с разрешением.

Время развертывания и подготовки к полету, мин: 10

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