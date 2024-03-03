В Одессе стражи порядка закупят дронов на пять миллионов — ProZorro
В Одессе закупят FPV-дронов почти на шесть миллионов гривен. Соответствующую закупку провело Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
По данным открытого аукциона, управление полиции закупит сразу 300 FPV-дронов с аккумуляторами. Общая их стоимость составляет 5748300 гривен. Известно, что договор был заключен с ООО "Техавтофарт Юг". Основным видом деятельности фирмы является производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования. Поставить "птичек" подрядчик должен до 30 апреля 2024 года.
Что известно о комплектации
В документации говорится, что дрон должен иметь следующие характеристики:
- Максимальная дальность полета, км: 12
- Тактический радиус действия, км: 12
- Продолжительность полета, мин: 15
- Высота полета до 1000 м:
- Скорость полета БпЛА 160 км/ч:
- Имеющиеся оптико-электронные средства разведки:
- Аналоговая видеокамера с разрешением.
- Время развертывания и подготовки к полету, мин: 10
Больше о тендерах в Одесской области
Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.
Также мы писали, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.
Добавим, Сергеевский поселковый совет на Одесчине объявил тендер на строительство укрытия для школы. На все работы планируется потратить более 12 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!