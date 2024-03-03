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В Одессе стражи порядка закупят дронов на пять миллионов — ProZorro

3 марта 2024 15:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе стражи порядка закупят дронов на пять миллионов — ProZorro
Дрон в небе. Фото: ГСЧС Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе закупят FPV-дронов почти на шесть миллионов гривен. Соответствующую закупку провело Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

По данным открытого аукциона, управление полиции закупит сразу 300 FPV-дронов с аккумуляторами. Общая их стоимость составляет 5748300 гривен. Известно, что договор был заключен с ООО "Техавтофарт Юг". Основным видом деятельности фирмы является производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования. Поставить "птичек" подрядчик должен до 30 апреля 2024 года.

Что известно о комплектации

В документации говорится, что дрон должен иметь следующие характеристики:

  • Максимальная дальность полета, км: 12
  • Тактический радиус действия, км: 12
  • Продолжительность полета, мин: 15
  • Высота полета до 1000 м:
  • Скорость полета БпЛА 160 км/ч:
  • Имеющиеся оптико-электронные средства разведки:
  • Аналоговая видеокамера с разрешением.
  • Время развертывания и подготовки к полету, мин: 10

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Также мы писали, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Добавим, Сергеевский поселковый совет на Одесчине объявил тендер на строительство укрытия для школы. На все работы планируется потратить более 12 миллионов гривен.

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тендер
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Одесская ОГА
Новости Одессы
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