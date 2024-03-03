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В Одесі правоохоронці закуплять дронів на п'ять мільйонів — ProZorro

3 березня 2024 15:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі правоохоронці закуплять дронів на п'ять мільйонів — ProZorro
Дрон в небі. Фото: ДСНС України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі закуплять FPV-дронів на майже шість мільйонів гривень. Відповідну закупівлю провело Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

За даними відкритого аукціону, управління поліції закупить одразу 300 FPV-дронів з акумуляторами. Загальна їхня вартість становить 5 748 300 гривень. Відомо, що договір уклали з ТОВ "Техавтофарт Південь". Основним видом діяльності фірми є виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання. Поставити "пташок" підрядник має до 30 квітня 2024 року. 

Що відомо про комплектацію

У документації йдеться, що дрон має мати такі характеристики: 

  • Максимальна дальність польоту, км: 12
  • Тактичний радіус дії, км: 12
  • Тривалість польоту, хв: 15
  • Висота польоту до 1000 м:
  • Швидкість польоту БпЛА 160 км/год: 
  • Наявні оптико-електронні засоби розвідки:
  • Аналогова відеокамера з роздільною здатністю.
  • Час розгортання та підготовки до польоту, хв: 10

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Також ми писали, що в Одеській області під час війни запланували капітальний ремонт покрівлі Центру культури та дозвілля. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень.  

Додамо, Сергіївська селищна рада, що на Одещині, оголосила тендер на будівництво укриття для школи. На всі роботи планують витратити понад 12 мільйонів гривень.

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