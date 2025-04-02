Новый руководитель районного управления полиции в Одессе - кто он

Артем Антощук. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесском районном управлении полиции №1 назначен новый руководитель. Им оказался бывший начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности ГУНП в Черкасской области Артем Антощук.



Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Новый руководитель районного управления

Нового руководителя районного управления полиции №1 Артема Антощука назначил начальник ГУНП в Одесской области Иван Жук. Он уже познакомился с будущими коллегами по службе и заявил, что настроен на плодотворную работу.

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"Вы имеете достаточно опыта работы в правоохранительных органах и на нынешней должности ваши задачи остаются неизменными — обеспечение безопасности и правопорядка на вверенной территории, противодействие преступности, защита прав и свобод граждан и повышение доверия населения к полиции",— сказал Иван Жук новоназначенному руководителю подразделения.

Что известно об Артеме Антощуке

Артем Антощук имеет три высших юридических образования. Службе в органах внутренних дел посвятил более 26 лет. Свой профессиональный путь начинал с должности следователя. Работал в столице, а также в Херсонской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, возглавлял должности в нескольких Департаментах Национальной полиции Украины.

Декларация Антощука

Согласно декларации, семья Артема Антощука имеет земельные участки общей площадью около 7000 кв.м, квартирой площадью 83 кв.м, а его жена Ольга владеет офисом 75 кв.м и недостроенным дачным домом площадью 160 кв.м. грн. Его супруга — за рулем TOYOTA CAMRY 2021 стоимостью якобы 750 тыс. грн. На счетах и ​​наличных деньгах Антощук хранит 20 тыс. долларов, а его жена — 150 тысяч. Также у нее есть 150 тысяч гривен и 17 тысяч евро.



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