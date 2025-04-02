Новий керівник районного управління поліції в Одесі - хто він

Артем Антощук. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одеському районному управлінні поліції №1 призначено нового керівника. Ним виявився колишній начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Черкаській області Артем Антощук.



Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Новий керівник районного управління

Керівника районного управління поліції №1 Артема Антощука призначив начальник ГУНП в Одеській області Іван Жук. Новий очільник підрозділу вже познайомився з майбутніми колегами по службі та заявив, що налаштований на плідну роботу

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"Ви маєте достатньо досвіду роботи в правоохоронних органах і на теперішній посаді ваші завдання залишаються незмінними — забезпечення безпеки і правопорядку на ввіреній території, протидія злочинності, захист прав і свобод громадян та підвищення довіри населення до поліції", — сказав Іван Жук новопризначенному керівнику підрозділу.

Що відомо про Артема Антощука

Артем Антощук має три вищі юридичні освіти. Службі в органах внутрішніх справ присвятив понад 26 років. Свій професійний шлях починав з посади слідчого. Працював у столиці, а також в Херсонській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях, очолював посади в декількох Департаментах Національної поліції України.

Декларація Антощука

Згідно з декларацією, сім'я Артема Антощука має земельні ділянки загальною площею близько 7000 кв.м, квартирою площею 83 кв.м, а його дружина Ольга володіє офісом 75 кв.м та недобудованим дачним будинком площею 160 кв.м Їздить новий начальник районного управління поліції на AUDI Q8 2021 року випуску, яку він оцінив у 980 тис. грн. Його жінка — за кермом TOYOTA CAMRY 2021 вартістю нібито 750 тис. грн. На рахунках та готівкою Антощук зберігає 20 тис. доларів, а його дружина — 150 тисяч. Також у неї є 150 тисяч гривень та 17 тисяч євро.



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