Продажа 4-комнатной квартиры в Одессе с проходными комнатами в Одессе

Коридор четырех комнатной квартиры. Фото: dom.ria

В Одессе выставили на продажу необычную 4-комнатную квартиру, где все комнаты соединены в ряд, как в поезде. По задумке продавца, жилье подходит под офис или для бизнеса.

Об этом Новости.LIVE узнали из торговой площадки для продажи недвижимости dom.ria.

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План квартиры. Фото: dom.ria

Продажа необычной квартиры в Одессе

За такую квартиру владелец просит 35 999 тысяч долларов. Необычность жилья в том, что три из четырех комнат — проходные. Все помещения расположены друг за другом, как в вагоне.

Вид из квартиры в закрытый двор. Фото: dom.ria

Одна из комнат в квартире. Фото: dom.ria

Квартира расположена на первом этаже двухэтажного кирпичного дома царских времен. Ее общая площадь — 47 кв.м, из которых 26 кв.м — жилые комнаты, а 7 кв.м — кухня.

Кухня в квартире. Фото: dom.ria

Ванная комната в квартире. Фото: dom.ria

В объявлении указано, что сделан капитальный ремонт, есть автономное отопление, новые окна, два отдельных входа. Также добавляется, что ранее жилье служило офисом. Продавец уверяет: это отличный вариант для коммерческой аренды.

Напомним, одесситы, чьи квартиры пострадали в результате российского удара дрона в ночь на 1 мая, с понедельника возвращаются в свои дома. Также мы писали, что в результате российской атаки в Одесской области повреждено здание храма в Овидиополе, также подверглись разрушениям другие объекты поселковой инфраструктуры.