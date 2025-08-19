Видео
В Одессе продают памятник архитектуры 1835 года — какая цена

В Одессе продают памятник архитектуры 1835 года — какая цена

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:45
В Одессе продают дом Бражинского архитектора Боффо за 11 миллионов гривен
Двор дома. Фото: Культурометр

В Одессе во второй раз выставили на продажу памятник архитектуры — дом Бражинского архитектора Франческо Боффо. Его стоимость сегодня составила 11 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления в системе Прозорро.Продажи.

Читайте также:

Продажа памятника архитектуры

ООО "Митридат Одесса", которой принадлежит дом Бражинского на улице Пастера, выставило его на продажу. Здание было возведено по проекту архитектора Франческо Боффо в 1835 году.

Помещения являются нежилыми и имеют площадь 1 тысяча 211 квадратных метров. Но к зданию подведены все коммуникации. Аукцион запланирован на 18 сентября со стартовой ценой в 11 миллионов. Добавим, что в 2024 году этот лот уже выставлялся на продажу за 11,9 миллиона гривен.

None - фото 1
Продажа дома. Фото: скриншот с сайта Прозорро.Продажи

Следует отметить, в исторической части Одессы сохранилось более 30 домов, созданных архитектором Франческо Боффо.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько стоит отдых в одесской Ибице. А также о стоимости аренды жилья в нашем городе.

Одесса аукцион недвижимость Новости Одессы продажа
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
