В Одесі продають будинок Бражинського архітектора Боффо за 11 мільйонів гривень

Двір будинку. Фото: Культурометр

В Одесі вдруге виставили на продаж пам'ятку архітектури — будинок Бражинського архітектора Франческо Боффо. Його вартість цього разу склала 11 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення в системі Прозорро.Продажі.

Реклама

Читайте також:

Продаж пам'ятки архітектури

ТОВ "Мітрідат Одеса", якій належить будинок Бражинського на вулиці Пастера, виставило його на продаж. Будівля була зведена за проєктом архітектора Франческо Боффо у 1835 році.

Приміщення є нежитловими та мають площу 1 тисяча 211 квадратних метрів. Але до будівлі підведені усі комунікації. Аукціон запланований на 18 вересня зі стартовою ціною в 11 мільйонів. Додамо, що у 2024 році цей лот вже виставлявся на продаж за 11,9 мільйона гривень.

Продаж будинку. Фото: скрішнок з сайту Прозорро.Продажі

Слід зазначити, в історичній частині Одеси збереглося понад 30 будинків, створених архітектором Франческо Боффо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки коштує відпочинок в одеській Ібіці. А також про вартість оренди житла в нашому місті.