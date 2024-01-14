В Одессе прошла акция в поддержку армии — подробности

Одесситы с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 января, в Одессе прошел очередной митинг. Люди вышли на улицы с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Женщина с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

В Одессе на этот раз люди выискивались вдоль проспекта Шевченко возле Одесской облгосадминистрации. Участники акции возмущены недостаточной финансовой поддержкой Вооруженных Сил Украины и требуют более эффективного использования средств для нужд армии. Всего на митинг пришло около 20 человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Остановите марафон — деньги на ВСУ", "Все средства на защиту страны".

Одесситы вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE

Комиссия по тендерам

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью. Известно, что в 2023 г. было проверено более 300 закупок местных общин Одесского региона. В общей сложности удалось отменить 20 неуместных закупок на 360 миллионов гривен.

Женщина у стен Одесской ОГА. Фото: Новини.LIVE

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, одесситы уже более полугода выходят к стенам мэрии и требуют у властей направить бюджетные средства на ВСУ.