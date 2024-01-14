В Одессе прошла акция в поддержку армии — подробности
Сегодня, 14 января, в Одессе прошел очередной митинг. Люди вышли на улицы с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Митинг в Одессе
В Одессе на этот раз люди выискивались вдоль проспекта Шевченко возле Одесской облгосадминистрации. Участники акции возмущены недостаточной финансовой поддержкой Вооруженных Сил Украины и требуют более эффективного использования средств для нужд армии. Всего на митинг пришло около 20 человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Остановите марафон — деньги на ВСУ", "Все средства на защиту страны".
Комиссия по тендерам
В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью. Известно, что в 2023 г. было проверено более 300 закупок местных общин Одесского региона. В общей сложности удалось отменить 20 неуместных закупок на 360 миллионов гривен.
Как сообщить о подозрительной закупке
Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.
Напомним, одесситы уже более полугода выходят к стенам мэрии и требуют у властей направить бюджетные средства на ВСУ.
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