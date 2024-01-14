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В Одесі пройшла акція на підтримку армії — деталі

14 січня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі пройшла акція на підтримку армії — деталі
Одесити з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 14 січня, в Одесі відбувся черговий мітинг. Люди вийшли на вулиці з вимогою перерозподілити всі фінансові ресурси на підтримку фронту. 

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Жінка з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

В Одесі цього разу люди вишукувались вздовж проспекту Шевченко біля Одеської облдержадміністрації. Учасники акції обурені недостатньою фінансовою підтримкою Збройних Сил України та вимагають ефективнішого використання коштів для потреб армії. Загалом на мітинг прийшло майже 20 людей. Вони тримали в руках плакати з написами: "Зупиніть марафон — гроші на ЗСУ", "Усі кошти на захист країни".

Одесити вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Комісія щодо тендерів

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю. Відомо, що у 2023 році було перевірено понад 300 закупівель місцевих громад Одеського регіону. Загалом вдалося скасувати 20 недоречних закупівель на 360 мільйонів гривень.

Жінка біля стін Одеської ОДА. Фото: Новини.LIVE

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, одесити вже понад пів року виходять до стін мерії та вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ. 

Одеса
мітинг
ЗСУ
Одеська область
Новини Одеси

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