Ремонт на ул. Степной: движение перекрыто до конца октября

В Одессе еще месяц не будет движения по улице Степной — причина
В Одессе продлили запрет движения транспорта по улице Степной. Причина — ремонтные работы по замене канализационного коллектора. Ограничение будет действовать до конца октября 2025 года.
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Одесского городского совета.
Улица Степная перекрыта для движения
Движение транспорта по улице Степной на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой остается перекрытым. Ремонтные работы проводятся из-за необходимости замены канализационного коллектора, который проходит под проезжей частью.
Когда откроют проезд по улице Степной
Ограничение введено еще осенью 2024 года, однако из-за большого объема работ компания-подрядчик ООО "Касибус" обратилась в горсовет с просьбой продлить сроки. В результате движение на этом отрезке дороги будет запрещено до 30 октября 2025 года.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться объездными дорогами.
