Ремонт на ул. Степной: движение перекрыто до конца октября

Ремонт на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продлили запрет движения транспорта по улице Степной. Причина — ремонтные работы по замене канализационного коллектора. Ограничение будет действовать до конца октября 2025 года.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Распоряжение об ограничении движения по улице Степной. Фото: скриншот с omr.gov.ua

Улица Степная перекрыта для движения

Движение транспорта по улице Степной на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой остается перекрытым. Ремонтные работы проводятся из-за необходимости замены канализационного коллектора, который проходит под проезжей частью.

Когда откроют проезд по улице Степной

Ограничение введено еще осенью 2024 года, однако из-за большого объема работ компания-подрядчик ООО "Касибус" обратилась в горсовет с просьбой продлить сроки. В результате движение на этом отрезке дороги будет запрещено до 30 октября 2025 года.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться объездными дорогами.

Напомним, в аварии, которая произошла вчера на трассе Одесса-Рени, погиб 33-летний морпех Артур Соснин, он защищал остров Змеиный. Также мы сообщали, что в Одесской области пограничник требовал и получал деньги за незаконный пропуск военнообязанных через транзитный участок трассы Одесса-Рени.