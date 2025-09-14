Ремонт на вул. Степній: рух перекрито до кінця жовтня

Ремонт на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжили заборону руху транспорту по вулиці Степній. Причина — ремонтні роботи з заміни каналізаційного колектора. Обмеження діятиме до кінця жовтня 2025 року.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Одеської міської ради.

Розпорядження про обмеження руху по вулиці Степній. Фото: скриншот з omr.gov.ua

Вулиця Степна перекрита для руху

Рух транспорту по вулиці Степній на ділянці від вул. Овідіопольської до вул. Стовповій залишається перекритим. Ремонтні роботи проводяться через необхідність заміни каналізаційного колектора, який проходить під проїзною частиною.

Коли відкриють проїзд вулицею Степною

Обмеження запроваджене ще восени 2024 року, проте через великий обсяг робіт компанія-підрядник ТОВ "Касібус" звернулася до міськради з проханням продовжити терміни. В результаті рух на цьому відрізку дороги буде заборонено до 30 жовтня 2025 року.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути й користуватися об’їзними дорогами.

