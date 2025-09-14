Відео
В Одесі сьогодні не буде води — оприлюднено список адрес

В Одесі сьогодні не буде води — оприлюднено список адрес

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 12:04
Відключення води в Одесі 14 вересня: список адрес
Чоловік ремонтує кран. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 14 вересня, в Одесі та передмісті частина мешканців залишиться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть у різних районах міста до вечора.

Про це у неділю, 14 вересня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:
В Одесі сьогодні не буде води — оприлюднено список - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Віталія Блажка, 6-12
  • вул. Чорноморського Козацтва
  • вул. Балківська, Одарія
  • вул. Приморська
  • вул. Отамана Головатого
  • вул. Андрієвського
  • пров. Кошового
  • вул. Давида Ойстраха, 32 (низький тиск з 4:00 до 24:00)
  • вул. Жоліо-Кюрі, 20-24 і корп., 1-15
  • вул. Владислава Бувалкіна, 21а
  • просп. Князя Володимира Великого, 131-139 (низький тиск)

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився. Також ми писали, що Республіка Молдова отримає грант на відновлення важливої для Одещини річки Дністер.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води обмеження
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
