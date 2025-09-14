Відключення води в Одесі 14 вересня: список адрес

В Одесі сьогодні не буде води — оприлюднено список адрес
Сьогодні, 14 вересня, в Одесі та передмісті частина мешканців залишиться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть у різних районах міста до вечора.
Про це у неділю, 14 вересня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Віталія Блажка, 6-12
- вул. Чорноморського Козацтва
- вул. Балківська, Одарія
- вул. Приморська
- вул. Отамана Головатого
- вул. Андрієвського
- пров. Кошового
- вул. Давида Ойстраха, 32 (низький тиск з 4:00 до 24:00)
- вул. Жоліо-Кюрі, 20-24 і корп., 1-15
- вул. Владислава Бувалкіна, 21а
- просп. Князя Володимира Великого, 131-139 (низький тиск)
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, у Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився. Також ми писали, що Республіка Молдова отримає грант на відновлення важливої для Одещини річки Дністер.
