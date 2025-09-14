Відключення води в Одесі 14 вересня: список адрес

Чоловік ремонтує кран. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 14 вересня, в Одесі та передмісті частина мешканців залишиться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть у різних районах міста до вечора.

Про це у неділю, 14 вересня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Віталія Блажка, 6-12

вул. Чорноморського Козацтва

вул. Балківська, Одарія

вул. Приморська

вул. Отамана Головатого

вул. Андрієвського

пров. Кошового

вул. Давида Ойстраха, 32 (низький тиск з 4:00 до 24:00)

вул. Жоліо-Кюрі, 20-24 і корп., 1-15

вул. Владислава Бувалкіна, 21а

просп. Князя Володимира Великого, 131-139 (низький тиск)

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився. Також ми писали, що Республіка Молдова отримає грант на відновлення важливої для Одещини річки Дністер.