Отключение воды в Одессе 14 сентября: список адресов

В Одессе сегодня не будет воды — обнародован список адресов
Сегодня, 14 сентября, в Одессе и пригороде часть жителей останется без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в разных районах города до вечера.
Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Виталия Блажко, 6-12
- Черноморского Казачества
- ул. Балковская, Одария
- ул. Приморская
- ул. Атамана Головатого
- ул. Андриевского
- переулок Кошевого
- ул. Давида Ойстраха, 32 (низкое давление с 4:00 до 24:00)
- ул. Жолио-Кюри, 20-24 и корп., 1-15
- ул. Владислава Бувалкина, 21а
- просп. Князя Владимира Великого, 131-139 (низкое давление)
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Национальном парке "Тузловские лиманы" впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень больших лиманов резко снизился. Также мы писали, что Республика Молдова получит грант на восстановление важной для Одесской области реки Днестр.
