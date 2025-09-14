Видео
В Одессе сегодня не будет воды — обнародован список адресов

В Одессе сегодня не будет воды — обнародован список адресов

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 12:04
Отключение воды в Одессе 14 сентября: список адресов
Мужчина ремонтирует кран. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 14 сентября, в Одессе и пригороде часть жителей останется без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в разных районах города до вечера.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

В Одесі сьогодні не буде води — оприлюднено список - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Виталия Блажко, 6-12
  • Черноморского Казачества
  • ул. Балковская, Одария
  • ул. Приморская
  • ул. Атамана Головатого
  • ул. Андриевского
  • переулок Кошевого
  • ул. Давида Ойстраха, 32 (низкое давление с 4:00 до 24:00)
  • ул. Жолио-Кюри, 20-24 и корп., 1-15
  • ул. Владислава Бувалкина, 21а
  • просп. Князя Владимира Великого, 131-139 (низкое давление)

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Национальном парке "Тузловские лиманы" впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень больших лиманов резко снизился. Также мы писали, что Республика Молдова получит грант на восстановление важной для Одесской области реки Днестр.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды ограничения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
