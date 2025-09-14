Отключение воды в Одессе 14 сентября: список адресов

Мужчина ремонтирует кран. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 14 сентября, в Одессе и пригороде часть жителей останется без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в разных районах города до вечера.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Виталия Блажко, 6-12

Черноморского Казачества

ул. Балковская, Одария

ул. Приморская

ул. Атамана Головатого

ул. Андриевского

переулок Кошевого

ул. Давида Ойстраха, 32 (низкое давление с 4:00 до 24:00)

ул. Жолио-Кюри, 20-24 и корп., 1-15

ул. Владислава Бувалкина, 21а

просп. Князя Владимира Великого, 131-139 (низкое давление)

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Национальном парке "Тузловские лиманы" впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень больших лиманов резко снизился. Также мы писали, что Республика Молдова получит грант на восстановление важной для Одесской области реки Днестр.