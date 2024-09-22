В Одессе хотят сдать в аренду детский лагерь

Детский лагерь "Юный связист" в Одессе. Фото: "Укртелеком"

Акционерное общество "Укртелеком" объявило аукцион на продажу права долгосрочной аренды детского лагеря на Даче Ковалевского. Это уже не первая попытка найти арендатора.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.Sale.

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Что известно о лагере

Оздоровительный комплекс "Юный связист" расположен у морского побережья. Он состоит из административного дома, двух спальных корпусов, столовой, двух домов для персонала, душевой, туалетной, дизельной, овощехранилища, электрощитовой, киоска и проходной. Кроме того, в лагере есть видеозал, концертная площадка, спортивные и игровые площадки и мини-футбольное поле. Общая площадь комплекса — 3,37 тыс. кв. м.

Одновременно в лагере может отдыхать до 200 детей. Впрочем, арендодатель предупреждает, что здания нуждаются в ремонте.

Поиски арендатора

Торги по продаже права долгосрочной аренды назначили на 4 октября. К тому же "Укртелеком" уже проводил несколько аукционов, в частности, дважды в этом году и один раз в прошлом. Впрочем, желающих поучаствовать в торгах не нашлось.

Напомним, Белгород-Днестровский порт еще раз выставили на аукцион.

Кроме того, Одесский порт ищет покупателей для грузового судна "Адмирал Де Рибас".