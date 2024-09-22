В Одесі хочуть здати в оренду дитячий табір

Дитячий табір "Юний зв'язківець" в Одесі. Фото: "Укртелеком"

Акціонерне товариство "Укртелеком" оголосила аукціон на продаж права довгострокової оренди дитячого табору на Дачі Ковалевського. Це вже не перша спроба знайти орендаря.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.Sale.

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Що відомо про табір

Оздоровчий комплекс "Юний зв'язківець" розташований біля морського узбережжя. Він складається з адміністративного будинку, двох спальних корпусів, їдальні, двох будинків для персоналу, душової, вбиральні, дизельної, овочесховища, електрощитової, кіоску та прохідної. Крім того, у таборі є відеозал, концертний майданчик, спортивні та ігрові майданчики та мініфутбольне поле. Загальна площа комплексу — 3,37 тис. кв. м.

Одночасно у таборі можуть відпочивати до 200 дітей. Втім, орендодавець попереджає, що будівлі потребують ремонту.

Пошуки орендаря

Торги на продаж права довгострокової оренди призначили на 4 жовтня. До того, "Укртелеком" вже проводив декілька аукціонів, зокрема, двічі цього року й один раз минулого. Втім, охочих взяти участь у торгах не знайшлося.

Нагадаємо, Білгород-Дністровський порт вкотре виставили на аукціон.

Крім того, Одеський порт шукає покупців для вантажного судна "Адмірал Де Рибас".