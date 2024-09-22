В Одесі хочуть здати в оренду дитячий табір

В Одесі шукають орендаря для дитячого табору
Акціонерне товариство "Укртелеком" оголосила аукціон на продаж права довгострокової оренди дитячого табору на Дачі Ковалевського. Це вже не перша спроба знайти орендаря.
Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.Sale.
Що відомо про табір
Оздоровчий комплекс "Юний зв'язківець" розташований біля морського узбережжя. Він складається з адміністративного будинку, двох спальних корпусів, їдальні, двох будинків для персоналу, душової, вбиральні, дизельної, овочесховища, електрощитової, кіоску та прохідної. Крім того, у таборі є відеозал, концертний майданчик, спортивні та ігрові майданчики та мініфутбольне поле. Загальна площа комплексу — 3,37 тис. кв. м.
Одночасно у таборі можуть відпочивати до 200 дітей. Втім, орендодавець попереджає, що будівлі потребують ремонту.
Пошуки орендаря
Торги на продаж права довгострокової оренди призначили на 4 жовтня. До того, "Укртелеком" вже проводив декілька аукціонів, зокрема, двічі цього року й один раз минулого. Втім, охочих взяти участь у торгах не знайшлося.
Нагадаємо, Білгород-Дністровський порт вкотре виставили на аукціон.
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