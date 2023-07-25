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В Одессе произошел пожар в многоэтажке: подробности происшествия

25 июля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе произошел пожар в многоэтажке: подробности происшествия
Спасательный тушит пожар. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром в 7 часов в Службу Спасения поступило тревожное сообщение о пожаре, вспыхнувшем на балконе одного из жилых домов на улице Давида Ойстраха в Пересыпском районе Одессы. Через несколько минут спасатели уже были на месте происшествия и установили, что возгорание произошло на 6 этаже 9 этажного дома.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Благодаря быстрой реакции пожар был оперативно локализован и полностью погашен, не допустив его распространения на другие части дома. Площадь возгорания составляла около 20 м².

Пожарные работали в спецснаряжении. Фото: ГСЧС в Одесской области
Пожарные работали в спецснаряжении. Фото: ГСЧС в Одесской области

К счастью, пострадавших и погибших нет. Точная причина возникновения пожара, а также ущерб, пока выясняются.

К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 27 пожарных от ГСЧС. Фото: ГСЧС в Одесской области
К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 27 пожарных от ГСЧС. Фото: ГСЧС в Одесской области

Пожары в Одесской области

Напомним, почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Утром 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на Градоначальницкой улице в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

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