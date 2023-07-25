В Одесі сталася пожежа в багатоповерхівці: подробиці події

Рятувальний гасить пожежу. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці о 7 годині до Служби Порятунку надійшло тривожне повідомлення про пожежу, що спалахнула на балконі одного із житлових будинків на вулиці Давида Ойстраха в Пересипському районі Одеси. За кілька хвилин рятувальники вже були на місці події та встановили, що загоряння сталося на 6-му поверсі 9 поверхового будинку.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Завдяки швидкій реакції, пожежу було оперативно локалізовано та повністю погашено, не допустивши її поширення на інші частини будинку. Площа займання становила приблизно 20 м².

Пожежники працювали в спецспорядженні. Фото: ДСНС в Одеській області

На щастя, постраждалих та загиблих немає. Точна причина виникнення пожежі, а також збитки, поки що з'ясовуються.

До гасіння пожежі залучили 10 одиниць техніки та 27 вогнеборців від ДСНС. Фото: ДСНС в Одеській області

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу.

Зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події й виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.